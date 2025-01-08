Итальянский ритейлер Info Graf Store разместил на своем сайте информацию о девяти моделях материнских плат ASUS B850 и B840.

Недавно в розничных магазинах начали появляться материнские платы ASUS B850 и B840, и итальянский ритейлер Info Graf Store предоставил детальную информацию о них, включая дизайн, спецификации и цены. Линейка включает в себя семейства ROG Strix, TUF Gaming и PRIME, семейство ROG Strix состоит из четырех моделей, предназначенных для рынка со средним ценовым диапазоном, с разъемами ATX и m-A.

Итальянский ритейлер перечисляет модели ASUS ROG Strix B850 по цене от $270, TUF B850 - от $225, а B840 - от $177. На данный момент, презентация новых материнских плат серии AMD 800 еще не проведена, однако один из розничных продавцов уже начал продавать платы данной серии.

Следует отметить, что параллельно с материнскими платами ASUS B850 и B840, также появилась информация об аналогичных платах MSI B850 и B840.

Info Graf Store предоставил подробные спецификации, дизайн и цены на девять различных моделей материнских плат ASUS B850 и B840 для региона. Это включает семь моделей на чипсетах B850 и две модели на чипсете B840. Модели представлены в популярных сериях ROG Strix, TUF Gaming и PRIME.