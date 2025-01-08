Компания выступает как ключевой партнер NVIDIA и обещает использовать передовые технологии, чтобы удовлетворить широкую аудиторию.

Китайский производитель аппаратного обеспечения, Thunderobot, планирует представить новую флагманскую серию игровых ноутбуков ZERO на выставке CES 2025. Серия ZERO будет основана на передовых технологиях от NVIDIA, новых процессорах Intel «2nd Gen Core Ultra» и серии AMD Ryzen 9000. Это свидетельствует о готовности Thunderobot конкурировать с лидирующими компаниями на рынке и обеспечить высокую производительность, устанавливая новые стандарты для отрасли.

Компания также планирует разнообразить свой ассортимент продукции и выпустить новую категорию «умных очков». На данный момент детали о этих продуктах неизвестны, но Thunderobot стремится достичь «интеллектуального взаимодействия человека и компьютера». Это позволит пользователям более эффективно использовать свои устройства и воплотить концепцию "носимой технологии".