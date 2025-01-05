Ранее ожидалось, что TBP будет составлять до 600 Вт и 400 Вт

NVIDIA представила новое поколение графических процессоров GeForce RTX 50, включая модели RTX 5090 и RTX 5080, которые получили обновление в потребляемой энергии (TBP) перед выставкой CES 2025. Обновление связано с снижением значений TBP: RTX 5090 теперь потребляет 575 Вт, а RTX 5080 - 360 Вт. Были утечки спецификаций этих GPU, и небольшое обновление было предоставлено инсайдерами Kopite7kimi и Hongxing2020.

Изначально ожидалось, что RTX 5090 будет потреблять до 600 Вт, а RTX 5080 - до 400 Вт, но эти цифры снижены и окончательно уточнены. Эталонные модели данных видеокарт теперь будут иметь более низкий аппаратный TBP, хотя пользовательские модели могут сохранить более высокие значения.

NVIDIA GeForce RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ видеопамяти и станет топовой видеокартой в линейке. Ожидается, что она будет иметь дизайн печатной платы PG144/145-SKU30 с ядром GPU GB202-300-A1. Что касается RTX 5080, это будет промежуточный вариант, обладающий менее высокой энергоэффективностью, но все равно предлагающий значительную производительность.



