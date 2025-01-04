В 2019 году против Apple был подан иск, обвиняющий компанию в том, что подрядчики могли подслушивать разговоры пользователей при случайной активации Siri.

Компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, связанного с тайной записью разговоров Siri. В 2019 году против Apple был подан коллективный иск, в котором говорилось, что при случайной активации Siri подрядчики могли подслушивать разговоры пользователей. Apple признала необходимость улучшения голосового помощника и позволяла сторонним лицам оценить записи с целью улучшения сервиса. Однако этот шаг привел к неприятностям.

Apple отрицает любые нарушения и несет ответственность за возникшие проблемы. Чтобы урегулировать судебный процесс, компания согласилась выплатить 95 миллионов долларов. Ожидается, что члены группы, число которых исчисляется миллионами, получат компенсацию в размере 20 долларов за каждое устройство с поддержкой Siri. Однако большую часть выплаты получат адвокаты, а точные детали о том, как пострадавшие пользователи получат вознаграждение, пока неизвестны.

Предполагается, что компания Apple заплатит своим адвокатам 28,5 миллиона долларов за оказанные услуги и 1,1 миллиона долларов на расходы. Официальные комментарии от адвокатов и Apple не были получены. Заплатив указанную сумму, Apple сможет уладить все споры и избежать продолжения судебных разбирательств.