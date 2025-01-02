Стандарты ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 1000 будут представлены на выставке CES 2025.

VESA (Video Electronics Standards Association) анонсировала обновление своих стандартов сертификации ClearMR и DisplayHDR True Black для дисплеев нового поколения. Эти стандарты предназначены для повышения производительности высококлассных дисплеев, которые ориентированы на геймеров и создателей контента. Новые уровни производительности, включая ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 1000, будут использоваться производителями дисплеев в их новых продуктах.

Несколько крупных компаний, таких как GIGABYTE, MSI, LG и Samsung, уже начали использовать эти новые стандарты в своих новых мониторах класса "энтузиаст". Они применяют новые технологии, чтобы обеспечить высокое качество изображения и улучшенную производительность. Один из председателей целевой группы VESA, Роланд Вустер, отмечает, что OLED-дисплеи достигают пиковой яркости в 1000 нит для воспроизведения HDR-контента, что является значительным прорывом для этой технологии.

Новые стандарты ClearMR и DisplayHDR True Black от VESA предоставляют более высокое качество изображения и большую яркость для более реалистичного воспроизведения цветов и деталей. Кроме того, эти стандарты помогают сократить задержку визуализации и обеспечивают более гладкую и реактивную игру.