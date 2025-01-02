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ddr22
В концепте iOS 19 расширена функциональность экрана блокировки
Дизайн iOS 19, показывает, какие изменения могут быть внесены в визуальный интерфейс и умные функции в новой версии операционной системы.

Представленный концепт iOS 19 показывает возможности расширения настройки экрана блокировки с помощью стикеров и улучшение функций Apple Intelligence. Хотя общий дизайн пользовательского интерфейса останется прежним, ожидается, что платформа будет выглядеть обновленной.

Первое нововведение в iOS 19 - это поддержка стикеров на экране блокировки. Это позволяет пользователям размещать стикеры в любом месте интерфейса. Концепт также демонстрирует новую функцию "Flick", которая работает с AirDrop. Эта функция позволяет пользователям легко передавать файлы и содержимое другим пользователям через AirDrop.

Ожидается, что основные функции обновления iOS 19, включая новый дизайн и улучшения Apple Intelligence, будут выпущены во второй половине следующего года. Однако, учитывая постепенное развертывание утилит Apple Intelligence для iOS 18, некоторые функции могут быть отложены на более поздний срок.

#apple
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