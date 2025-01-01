Следующая модель iPhone SE 4 от Apple будет доступна по цене менее 500 долларов благодаря использованию специального модема 5G, разработанного самой компанией. Это означает, что Apple сможет снизить свою зависимость от Qualcomm и избежать платы за использование их модемов. Новая модель также будет поддерживать Apple Intelligence, что делает ее еще более привлекательной для покупателей.

Создание собственной цепочки поставок чипов baseband позволит Apple установить конкурентоспособные цены на iPhone SE 4. Таким образом, эта модель станет одной из самых доступных на рынке с поддержкой 5G и Apple Intelligence. Согласно японскому телекоммуникационному каналу, цена нового телефона составит менее $500, что делает его очень выгодным по сравнению с более дорогими моделями iPhone.





Хотя цена iPhone SE 4 будет немного выше, чем цена предыдущей модели iPhone SE 3, которая стартовала от $429, покупателям обещается множество улучшений как внутри, так и снаружи. Информация о спецификациях новой модели пока не раскрывается, но ожидается, что она будет обладать передовыми технологиями и функциями, достойными смартфона от Apple.



