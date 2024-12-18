Патч переводит всю игру на английский язык и добавляет новые возможности, такие как субтитры к анимационным фильмам и дополнительные фильмы, которые ранее были удалены из PS2-версии, но добавлены в игру с выходом PSP.

В честь 20-летия игры Tales of Rebirth, команда фанатов Life Bottle Productions выпустила патч с английским переводом. В этом патче также добавлены новые возможности, включая субтитры к анимационным фильмам, два дополнительных фильма, которые ранее были удалены из PS2-версии, но добавлены в игру с выходом PSP, и субтитры к битвам. Патч уже доступен для скачивания на официальном сайте команды.

В видеоролике Xenosanctum, показывается патч в действии и рассказывается о процессе создания.

Хотя новая часть серии Tales of пока не была анонсирована, фанатам серии есть на что надеяться. В ближайшем будущем на ПК и консолях выйдет ремастер игры Tales of Graces, а после него ожидаются еще другие ремастеры предыдущих частей серии, которые будут выпущены последовательно. Об этом объявили на специальной прямой трансляции, посвященной празднованию 30-летия серии. Таким образом, поклонники франшизы будут иметь возможность пережить эти классические игры в обновленной графике и улучшенной версии.