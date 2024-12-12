Intel готовит обновление микрокода 0x114 для материнских плат Z890.

ASRock Z890 Taichi OCF получила обновление микрокода Intel 0x114 перед официальным релизом. Однако, пока неясно, какие именно изменения были внесены в этот микрокод, так как требуется полное обновление BIOS.

Intel готовит обновление микрокода 0x114 для материнских плат Z890. ASRock Z890 Taichi OCF уже поддерживает скорость оперативной памяти DDR5 свыше 10 000 МТ/с в конфигурации 2R с этим обновлением микрокода. Однако, пока что нет заметного прироста производительности процессора. Ранее Intel объявила о разработке этого патча микрокода для чипов Arrow Lake после официального запуска, так как процессоры не оправдали ожиданий компании по производительности в играх.



ASRock Z890 стала первой материнской платой, получившей патч микрокода 0x114, хотя он еще не является официальным и не указан на странице поддержки материнской платы Z890.