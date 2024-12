В рамках этого обновления появилась новая миссия, связанная с швейной фабрикой Darnell Bros.

Крупное обновление Agents of Sabotage стало доступно в игре GTA Online для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC. В рамках обновления игроков ожидает множество нового контента, включая швейную фабрику Darnell Bros. Чтобы начать выполнение задания, нужно ответить на звонок Павла и отправиться на швейную фабрику в восточном Лос-Сантосе. Кроме того, доступен внутриигровой сайт Maze Bank Foreclosures.

Помимо швейной фабрики, в обновление добавлены The FIB Files - четыре новых многоэтапных задания. Игрокам предстоит сбить защищенный IAA самолет, украсть военные технологии из Форта Занкудо, взломать систему для возвращения пропавших произведений искусства и получить доступ к секретному фонду Maze Bank. Для участия в этих миссиях необходимо встретиться с соответствующими NPC на территории фабрики и установить приложение Darnell Inc. на устройстве iFruit, чтобы получить доступ к The FIB Files.