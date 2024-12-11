Несмотря на жесткие меры США по ограничению экспорта ИИ-оборудования в Китай, многие люди и организации все равно находят пути получить доступ к этой технологии.

Китайский сооснователь ИИ-стартапа высмеял эффективность торговой политики США, показав, что ограничения на поставку аппаратных средств искусственного интеллекта NVIDIA не оказывают должного воздействия на Китай. В последнее время США и Китай столкнулись с серьезными конфликтами в сфере торговой политики, включая ограничения на передачу оборудования ИИ. Однако, несмотря на наложенные ограничения, некоторым организациям и людям удается обойти запрет и получить доступ к ускорителям и серверам NVIDIA.

На видео, опубликованных в социальных сетях, человек продемонстрировал доступ к ускорителям ИИ NVIDIA H100 и H200, а также серверным стойкам SuperMicro, работающим на искусственном интеллекте. Все это свидетельствует о том, что американские ограничения не полностью выполняются и не мешают Китаю продолжать разработки в сфере искусственного интеллекта.