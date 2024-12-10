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ddr22
Компания TSMC планирует предложить услугу «Кибершаттл» клиентам, таким как Apple
В настоящее время TSMC находится в стадии перехода от опытного производства 2-нм чипов к массовому, которое планируется начать в 2025 году.

Компания TSMC планирует начать предоставление услуги "Кибершаттл" по 2-нм техпроцессу в апреле следующего года. Это позволит клиентам, таким как Apple, оценивать свои чипы на одной и той же тестовой пластине, что снизит затраты. В настоящее время 2-нм техпроцесс проходит опытное производство, но TSMC планирует выпускать полноценные пластины и начать массовое производство в 2025 году. Спрос на 2-нм пластины ожидается высоким, а единственной проблемой является их высокая стоимость.
По предыдущим оценкам, каждая 2-нм пластина обойдется клиентам TSMC в 30 000 долларов, включая Apple. Однако в последнем отчете говорится, что компания нашла способ снизить эту цену с помощью услуги "Кибершаттл".

#tsmc
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