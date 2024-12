В презентационном трейлере были показаны альфа-кадры и внутриигровые сцены, представляющие игру.

Французская студия Hawkswell представила свою первую игру Legends of Awen: Rise of the Fianna на выставке PC Gaming Show. Эта кельтская фэнтезийная CRPG вдохновлена кельтскими мотивами и представлена зрителям в трейлере, содержащем альфа-кадры и внутриигровые сцены. Теперь Hawkswell ищет поддержку игроков через краудфандинговую кампанию, чтобы завершить и расширить контент игры. Финансирование будет использовано для добавления большего количества вариантов выбора игрока и их влияния на игрока и других персонажей.

В игре Legends of Awen: Rise of the Fianna игрок берет на себя роль Финна - сироты, обладающего сверхъестественными способностями. Финн становится новым членом Фианны и его задача - стать их лидером. События игры разворачиваются в королевстве Тара, где игрок будет исследовать различные локации, взаимодействовать с разными персонажами, выполнять задания и сражаться с врагами. Игра предлагает уникальный и захватывающий сюжет, полный загадок, тайн и путешествий.



Legends of Awen: Rise of the Fianna также обещает впечатляющую визуализацию и атмосферу. Разработчики использовали движок для создания красивых и детализированных игровых миров, включая прекрасные пейзажи и обитателей королевства Тара. Игра также предлагает различные стили боя и систему прогрессии, которая позволит игроку развивать навыки Финна и создавать уникальный стиль игры.