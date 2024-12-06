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ddr22
Дату выхода Kingdom Come: Deliverance II перенесли с 11 февраля 2025 года на 4 февраля 2025 года
Игра находится на стадии завершения разработки и фокусируются на исправлении ошибок и полировке.

Студия Warhorse Studios и разработчик Deep Silver объявили о переносе даты выхода игры Kingdom Come: Deliverance II на неделю раньше - теперь она запланирована на 4 февраля 2025 года. Это свидетельствует о том, что разработчики довольны текущим состоянием игры и считают ее находящейся на высоком уровне разработки. Было подтверждено, что игра уже вышла на золото, что означает завершение основной части разработки и фокусировку на исправлении ошибок и полировке.

Kingdom Come: Deliverance II будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через платформы Steam и Epic Games Store. В ближайшие дни студии Warhorse Studios и Deep Silver обещают запустить несколько интересных событий, включая премьеру нового сюжетного трейлера. Кроме того, будут представлены спецификации для консолей и ПК, включая информацию об улучшениях для PlayStation 5 Pro и о влиянии режимов Quality и Performance на игровой процесс.

#kingdom come: deliverance ii
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