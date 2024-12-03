Однако анализ патча для PS5 Pro также выявил отсутствие поддержки PSSR (адаптивная реализация экранного пространства) в игре Avatar Frontiers of Pandora.

Недавно в PlayStation 5 Pro было выпущено обновление для Fortnite, включающее несколько новых функций, которые значительно улучшили визуальное оформление игры и продемонстрировали возможности Unreal Engine 5 на этой платформе. Анализ патча, проведенный Digital Foundry, показал влияние этих изменений и отсутствие поддержки технологии PSSR. Вместо использования апскейлера на базе искусственного интеллекта, который вызывает проблемы в некоторых играх, Fortnite на PS5 Pro продолжает использовать TSR - это решение вполне логично, учитывая адаптацию игры для Unreal Engine 5 и меньшую нагрузку на GPU, что позволяет достичь стабильных 60 кадров в секунду.

Digital Foundry отметили, что трассировка лучей в Fortnite на PS5 Pro работает действительно впечатляюще. Они отметили повышение качества освещения и теней благодаря аккуратно проработанным отражениям и более точному расчету пути лучей. В результате изображение стало более реалистичным и погружающим.



Digital Foundry также отметили разочарование относительно реализации PSSR в Avatar Frontiers of Pandora на PS5 Pro. Вместо использования более продвинутой версии PSSR, которая присутствует в Unreal Engine 5, разработчики игры решили использовать более простую и менее эффективную версию, что привело к заметным артефактам и низкому качеству отражений.