Предыдущие утечки уже намекали на цветовую гамму этой линейки, но эти новые изображения позволяют получить более детальную информацию о цветовых решениях для флагманских моделей.

Появившиеся изображения лотка для SIM-карт Galaxy S25 и S25 Plus раскрыли некоторые детали о цветовых вариантах предстоящих моделей. Вместе с уже ранее появившимся намеками на цветовую гамму новой серии Galaxy S25, эти утечки изображений SIM-лотка дают нам больше информации о возможных вариантах выбора цвета для флагманов.

Пользователям и технологическому сообществу предстоящая серия Galaxy S25 представляется интересной из-за новых функций и обновлений, включенных в эти модели.



Последняя утечка поступила от Роланда Квандта, который опубликовал изображения SIM-лотков. Изображения показывают различные цвета для частей SIM-лотка, включая черный, белый, серебристый, золотой и розовый.

Вместе с различными вариантами выбора цвета, ожидается также улучшение камеры, процессора и экрана, что сделает Galaxy S25 одним из наиболее продвинутых смартфонов, выпущенных Samsung.