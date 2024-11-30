Крупные бренды, включая Samsung, столкнулись с трудностями на этом рынке и искусственно сократили свои поставки.

В третьем квартале 2024 года мировые продажи складных смартфонов продемонстрировали спад, несмотря на растущую популярность форм-факторов типа «книжки». В отчёте выделены две ключевые причины этого снижения. Во-первых, индустрия сталкивается с трудностями при попытке вывести складные смартфоны в массовую категорию. Во-вторых, завышенные цены продолжают оставаться серьёзным барьером для потенциальных покупателей. Лидеры рынка, такие как Samsung, ощутили последствия: их поставки сократились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, компании вроде Huawei и Xiaomi сумели укрепить свои позиции на рынке.

Тем не менее, общий спрос на складные смартфоны остался ниже уровня третьего квартала 2023 года. Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research, Samsung удерживает лидерство, хотя её доля рынка немного уменьшилась в пользу Huawei. Тем не менее, южнокорейский гигант остаётся на первом месте с 56% мировых продаж складных смартфонов за третий квартал 2024 года. Huawei заняла вторую строчку, увеличив свои поставки с 13 до 15%. Наибольшего успеха добилась Xiaomi, чьи показатели выросли на впечатляющие 185%.

Несмотря на то, что всё больше компаний стремятся выйти на этот перспективный рынок, им приходится сталкиваться с рядом трудностей при переходе к массовому производству.

Хотя интерес к складным смартфонам растёт, высокая цена и трудности выхода в массовый сегмент сдерживают дальнейшее развитие рынка.