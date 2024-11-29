Патентная заявка Apple Vision Pro, под названием "eyePod", указывает на то, что работы над гарнитурой смешанной реальности начались 16 лет назад.

Патентная заявка компании Apple под названием "eyePod" указывает на то, что работа над гарнитурой смешанной реальности началась 16 лет назад. Недавно вышедшие фотографии продемонстрировали устройство, очень похожее на Apple Vision Pro, что подтверждает долгую историю разработки данного устройства. Несмотря на это, предыдущие отчеты говорят о том, что производство гарнитуры будет прекращено к концу 2024 года. Технология дисплея, необходимая для создания Apple Vision Pro, не существовала в 2008 году, но она также не приносит сейчас большой выгоды из-за низкого спроса.

Дэн Морен из Macworld сообщил о подаче заявки на этот патент. Детали патента еще не были опубликованы, но можно предположить, что в нем описывается способ сочетания виртуальной и дополненной реальности в одном устройстве.



