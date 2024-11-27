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ddr22
Стандартная камера iPhone 16 в рейтинге DXOMARK оказалась значительно хуже, чем в iPhone 16 Pro
Она заняла 20-е место в тестировании камеры, в то время как iPhone 16 Pro Max занял 4-е место.

Стандартная камера iPhone 16 не смогла догнать модели iPhone 16 Pro в области качества фотографий, заняв только 20-е место в тестах DXOMARK. Несмотря на впечатляющие камеры на задней панели iPhone 16, модели "Pro" значительно опережают их по качеству съемки. В сентябре iPhone 16 Pro Max занял четвертое место в тестировании камеры DXOMARK и первое место в видеоролике. Стандартная камера iPhone 16 не поспевает за своими дорогими аналогами, занимая лишь 20-е место в рейтинге камер DXOMARK. Хотя улучшения в программном обеспечении привели к повышению рейтинга iPhone 16 по некоторым параметрам, аппаратная часть камеры осталась почти такой же, как у предыдущей модели iPhone 15. iPhone 16 получил общий балл 147, тогда как iPhone 16 Pro Max получил 157 баллов.

Тем не менее, в тестах DXOMARK Camera Apple iPhone 16 показал очень хорошие результаты для своего класса. За исключением улучшенного автофокуса и более быстрого объектива в сверхширокоугольной камере, в новом iPhone 16 используется почти такая же аппаратная часть камеры, как в предыдущей модели iPhone 15.

#iphone 16
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В тесте камеры DxOMark смартфон iPhone 16 превосходит Galaxy S24 Ultra и iPhone 15
По данным DXOMARK качество камеры на iPhone 16 Pro Max сильно превосходит стандартную версию
По результатам тестов DXOMARK камера iPhone 16 не дотягивает до уровня Pro
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