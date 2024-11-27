Sony уже имеет опыт в создании портативных консолей, включая PlayStation Portable (PSP), которая была успешной и продана в большом количестве (76,4 миллиона штук, по состоянию на 2012 год).

Компания Sony находится на начальной стадии разработки новой портативной консоли PlayStation 5, которая будет прямым конкурентом Nintendo Switch. Об этом сообщается в статье Bloomberg, которая ссылается на анонимные источники и отмечает, что планы на создание данной консоли еще не окончательно утверждены и возможно, она не появится на рынке. Это напоминает ситуацию с консолью Xbox от Microsoft, о создании которой заявил генеральный директор Microsoft Фил Спенсер, но он добавил, что до реализации этого проекта еще много времени.

Sony имеет долгую историю создания портативных консолей PlayStation. В конце 2004 года была представлена первая из них - PlayStation Portable (PSP), которая стала конкурентом Nintendo DS. PSP была успешно принята на рынке, и Sony смогла продать множество устройств (по состоянию на 2012 год - 76,4 миллиона штук), хотя ее продажи все же не достигли уровня Nintendo.



Nintendo Switch, конкурент предполагаемой PlayStation 5, была выпущена в начале 2017 года и сразу же стала популярной среди геймеров. Консоль предлагает комбинированную систему, которая может использоваться как портативное устройство, так и подключаться к телевизору. Ее уникальная функциональность привлекла множество пользователей, и Nintendo Switch была признана одной из самых успешных консолей Nintendo.