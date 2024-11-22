Ожидается, что 2-нм техпроцесс заменит предыдущие техпроцессы компании, такие как 3 нм и 5 нм, и станет революцией в технологической отрасли.

Компания TSMC планирует начать массовое производство своего передового 2-нм техпроцесса к 2025 году. Этот техпроцесс вызывает большой интерес со стороны таких компаний, как Apple и NVIDIA. Предполагается, что он заменит все остальные техпроцессы и станет революцией для технологических рынков. Он обещает значительное повышение производительности и ускорение вычислительных возможностей устройств во всей отрасли.

TSMC заявляла, что процессы предыдущего поколения, 3 нм и 5 нм, были очень востребованы, но кажется, что 2 нм процесс действительно их заменит, так как он будет использоваться основными технологическими компаниями. Планируется, что массовое производство по 2 нм начнется к 2025 году, что указывает на то, что этот узел будет использован уже в следующем году. Заказчики уже находятся на стадии проверки кремния.

TSMC также разработала новый слой перераспределения (RDL) с низким сопротивлением и сверхвысокой производительностью. Это повышает эффективность процесса производства на 2 нм и улучшает его характеристики.



