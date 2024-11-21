Рынок клиентских процессоров и серверных процессоров также заметно подскочил.

Глобальная доставка процессоров увеличилась на 12,2% в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом, а также на 7,8% в годовом исчислении, сообщает Jon Peddie Research. Этот рост охватывает как рынок клиентских процессоров, так и рынок серверных процессоров. Важно отметить, что Китай является главным фактором, способствующим значительному росту поставок процессоров для ПК в третьем квартале 2024 года.

Рынок процессоров для ПК восстанавливается после негативного роста в 2021 и 2022 годах. В третьем квартале 2023 года наблюдался рост на 15%, а в 2024 году рынок процессоров увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Второй квартал был худшим, с общим объемом поставок процессоров для ПК менее 60 миллионов единиц, в то время как в первом квартале этот показатель составлял почти 75 миллионов единиц. В третьем квартале ожидается рост до 70 миллионов единиц, что является положительным сигналом для рынка ПК.

Интересно отметить, что третий квартал обычно характеризуется положительным ростом, но в прошлых годах, в 2021 и 2022 годах, было сильное падение. Теперь же рынок проявляет тренд к восстановлению, демонстрируя значительный рост поставок в третьем квартале 2024 года.