Это уже второй подобный законопроект, предыдущий получил поддержку за использование биткойна в качестве валюты и права на самостоятельное хранение цифровых активов.

Законодатели Пенсильвании представили законопроект о создании стратегического резерва биткоинов, стоимостью 700 миллионов долларов, в Палате представителей. Этот законопроект стал результатом действий группы по защите интересов биткоина Satoshi Action Fund, после победы Дональда Трампа на выборах. Это уже второй законопроект такого рода, принятый в законодательном собрании Пенсильвании. Предыдущий законопроект получил двухпартийную поддержку и разрешал использование биткоина в качестве валюты и самостоятельное хранение цифровых активов.

Если новый законопроект будет принят и подписан губернатором Шапиро, Пенсильвания станет первым штатом в США, где будет создан стратегический резерв биткоина. Несколько стран уже приняли биткоин в качестве своего стратегического резерва, а растущая популярность этой валюты даёт силу этому движению. Подробности законопроекта говорят о том, что 10% от общего бюджета штата, в размере 7 миллиардов долларов, будет выделено на создание этого резерва.



Однако законопроект будет столкнуться с определенными трудностями, так как биткоин по-прежнему вызывает сомнения и опасения среди регуляторов и некоторых законодателей. В то же время, представители Satoshi Action Fund утверждают, что биткоин может стать стабильным и доверенным активом для инвестиций и резервных фондов.

Создание стратегического резерва биткоина может усилить доверие и признание криптовалюты в финансовой области.