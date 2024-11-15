Система Personality позволяет определить личность каждого играбельного героя, которая влияет на их статы.

Dragon Quest III HD-2D Remake, ремейк оригинальной игры для NES, предлагает игрокам несколько уникальных геймплейных механик, которые влияют на развитие персонажей. Одной из таких механик является система Personality, которая назначает каждому персонажу его собственную личность, определяющую рост статистики. При начале игры игрокам будет заданы некоторые вопросы, касающиеся их реальной личности и предпочтений, в результате которых им будет присвоена одна из множества стартовых личностей для Героя.

С учетом огромного количества вариантов и случайного выбора вопросов, достаточно сложно определить конкретную личность персонажа. Игрокам будет предложено 32 стартовых варианта личностей, которые могут быть выбраны в зависимости от ответов на вопросы и финального сценария. Кроме того, существует еще 13 альтернативных личностей, которые могут быть разблокированы в процессе игры.

Выбор правильной личности для Героя может значительно повлиять на развитие его навыков и статистики. Некоторые личности, например, будут способствовать развитию магических навыков, в то время как другие могут быть более подходящими для физических атак. Игрокам стоит обратить внимание на свои предпочтения в игровом стиле и выбирать личности, которые соответствуют их предпочтениям.

Кроме возможности выбора личности для Героя, игроки также могут определить личности для остальных классов, которых они встретят в игре. Это дает игрокам больше вариантов и стратегий при создании своей команды персонажей.