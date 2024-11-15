Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
В HD-2D-ремейке игры Dragon Quest III есть механика, влияющая на развитие персонажей
Система Personality позволяет определить личность каждого играбельного героя, которая влияет на их статы.

Dragon Quest III HD-2D Remake, ремейк оригинальной игры для NES, предлагает игрокам несколько уникальных геймплейных механик, которые влияют на развитие персонажей. Одной из таких механик является система Personality, которая назначает каждому персонажу его собственную личность, определяющую рост статистики. При начале игры игрокам будет заданы некоторые вопросы, касающиеся их реальной личности и предпочтений, в результате которых им будет присвоена одна из множества стартовых личностей для Героя.
С учетом огромного количества вариантов и случайного выбора вопросов, достаточно сложно определить конкретную личность персонажа. Игрокам будет предложено 32 стартовых варианта личностей, которые могут быть выбраны в зависимости от ответов на вопросы и финального сценария. Кроме того, существует еще 13 альтернативных личностей, которые могут быть разблокированы в процессе игры.
Выбор правильной личности для Героя может значительно повлиять на развитие его навыков и статистики. Некоторые личности, например, будут способствовать развитию магических навыков, в то время как другие могут быть более подходящими для физических атак. Игрокам стоит обратить внимание на свои предпочтения в игровом стиле и выбирать личности, которые соответствуют их предпочтениям.
Кроме возможности выбора личности для Героя, игроки также могут определить личности для остальных классов, которых они встретят в игре. Это дает игрокам больше вариантов и стратегий при создании своей команды персонажей.

#dragon quest iii
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
26
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
46
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
10
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
45
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
16
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
2
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
69
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
36
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
17
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
9
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
6

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
07:58
И самое главное ни один процессор "zen5" так и не был протестирован
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
Archimedes
07:43
Провал этого фильма повлёк видимо и отказ экранизировать другие классные сюжеты космических игр. Так бы наверное и Warhammer экранизировали. Я уже не говорю о Star Commander 2. Только бюджет действите...
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
Фауст Гете
07:19
Второй раз сижу на 11, второй раз хочется плеваться. Ужасно нестабильная система. Работает грубо, в плане безопасности просто дырище. Тебя долбят как официальные полу трояны так и зловредные и ни один...
Установка апдейта KB5046633 в Windows 11 23H2 приводит к предупреждению об окончании поддержки
Олег Тимофеев
07:05
Вопрос кто то смог сосчитать на какой российский самолёт похожа эта утка? О чем это я ,а о том какую концепцию они в создании будут приследовать и что по факту получат. И так что за российскую концепц...
Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
kilobait3
07:03
Всем плевать на ошибки. Даже если потери составят 99%, никто не отступится. Не важен итог, важно действие.
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
Roditch
07:01
Если только увлекаться разгоном. Доски на b650 (с нормальной подсистемой питания) вполне достаточно. Тем более как показывают тесты, разгон не даёт новым камням от АМД существенного буста. А память пр...
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
kilobait3
06:59
Дай бог. Хоть денег заработать на продаже кастомов. А то сейчас рынок переводнен 4060 как грязи по 20к. По 8к с карты это не о чем. Даёшь 4060 за 60к!!!
Производство передней камеры для iPhone SE 4 стартует в декабре
Валерий Агапов
06:59
Может наши так и сделали, но пока в пути.
Глава «Ростеха» Чемезов: Ключевая ставка Центробанка — дорога к банкротству российского ВПК
Bers2k
06:55
Всеголишь обкатка и проверка в реальных боевых условиях. запад вна украине также полигон устроил испытательный...
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
botph
06:54
Ну даже если поставляет арт системы и снаряды и шо? Хохлам вон 50+ стран поставляют абсолютно все, хохлы же поставляют одно мясцо. И всем все нормально, типа так и должно быть.
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем