Пока компания в основном полагалась на камеры и другое оборудование от других производителей для умных домов, она теперь работает над разработкой собственных аксессуаров для полной интеграции.

Apple планирует выпустить собственную камеру для умного дома, с целью обеспечить большую интеграцию для своих пользователей. Компания из Купертино уже имеет определенный опыт в области умного дома с продуктами, такими как HomePod и AppleTV. Согласно новому докладу, Apple работает над созданием собственных аксессуаров для умного дома, включая камеры безопасности. Основным фокусом Apple в разработке этих продуктов является обеспечение конфиденциальности и создание более согласованного опыта для пользователей. Безопасность и конфиденциальность всегда были важными аспектами для Apple и компания стремится сохранить свою репутацию в этой области. Поэтому она решает создавать свои собственные продукты и аксессуары, чтобы контролировать полностью весь процесс разработки и обеспечить максимальный уровень защиты данных своих пользователей.