Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Евросоюз планирует оштрафовать Apple за антиконкурентную политику в магазине приложений App Store
ЕС уже начал регулировать Google, и теперь они обращают внимание на Apple.

Apple оказалась под давлением со стороны Европейского союза (ЕС), который намерен наложить штрафы на компанию за антиконкурентную практику в своем магазине приложений App Store. Евросоюз принимает строгие меры против технологических гигантов, которые пытаются сохранить свое доминирующее положение. В соответствии с новым законом ЕС о цифровом маркетинге, Apple может столкнуться с самым крупным штрафом в истории компании.
Европейская комиссия считает, что Apple не предприняла необходимых шагов для корректировки политики App Store в соответствии с Законом о цифровых рынках. В частности, компания запретила разработчикам предлагать пользователям варианты приложений по более низким ценам за пределами App Store. Евросоюз приступил к преследованию Apple за нарушение закона с июня этого года.

Это не первый случай, когда ЕС преследует технологического гиганта. Ранее Google стал объектом регулирования ЕС из-за антиконкурентных практик.

#apple
+
Написать комментарий (0)
Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring 2 может быть представлено уже в начале следующего года
Со следующего года Apple начнёт внедрять в свои серверы чипы M4
Передовой чип Apple M4 может в тестах сравниться с RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно о масштабной операции армии РФ с участием Су-57 и уничтожением ПВО ВСУ
5
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
1
Продавцы пожаловались на Ozon и Wildberries в ФАС за включение их товаров в автоматические распродажи без согласия
4
M4 Ultra может оказаться мощнее видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
10
Ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе способствуют образованию новых облаков
+
Жена пользователя Reddit выбросила его ПК в окно, но ему бесплатно собрали новый
7
Red Magic 10 Ultra прошёл тестирование на Geekbench, показав результат лучше, чем у Apple M2
+
Apple анонсировала новую функцию «Battery Intelligence» в обновлении iOS 18.2 beta 2
1
SpaceX попросила поставщиков Starlink покинуть Тайвань на фоне напряженности с Китаем
+
На Таганрогском заводе построили первый в России реактор для производства высокооктанового бензина
+
В РФ стартовала разработка ключевой технологии, необходимой для выпуска кремниевых пластин
3
Red Banner-16FE: Китай представил глубоко усовершенствованный ЗРК «Бук»
+
В открытый доступ попали персональные данные 90 % взрослого населения России
4
Pixel 9 Pro XL от компании Google вошел в топ-10 самых продаваемых телефонов премиум-класса
+
РФ накопила 500 дальнобойных ракет "Оникс" для ударов по энергетической инфраструктуре Украины
2
Новые крылатые ракеты компании MBDA смогут обезвредить самые мощные системы ПВО в мире
+
На авиационной выставке в Китае концерн "Алмаз-Антей" представил ЗРК "Викинг"
1
Стартовали мировые продажи PS5 Pro — в России консоль доступна по цене от 84 000 рублей
+
Глава Военно-космической разведки США: "Вы не сможете спрятаться от нашего роя спутников-шпионов"
8
Даже отказ передатчика не помешает зонду «Вояджер-1» продолжать исследовать космос
2

Популярные статьи

Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
22
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (2 часть)
1
"Simulakros", "Gedonia 2": очень краткий обзор бета-версий игр
+
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
27
О замене термопасты на игровых консолях Xbox series S/X и Sony PlayStation 5
6
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
70
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
87
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Почти идеальная игровая сборка на AMD для постоянного читателя Overclockers.ru до 150 000 рублей
67
Ryzen 7 5700X3D vs Core i5-14400F – почему процессоры Intel сегодня не подходят для игровых сборок
8

Сейчас обсуждают

Чато -- -- Бот
09:48
И случится тогда вна Некроине новый голодоморЪ. Только вот кого выжившие, вна канадщине, каклы будут обвинять на этот раз? (наглый щiрый смайлег)
Трамп побеждает на президентских выборах в США - как это отразится на помощи Украине
NIK1457
09:47
К апрелю 2025 Украины может уже не быть! )
Украина получит первые немецкие самоходные гаубицы RCH 155 к апрелю 2025 года
NIK1457
09:45
Все пользователи мира давно послали с этими "рекомендациями" Microsoft по известному адресу! Я сам решу, когда мне куда-то переходить. Отсутствие обновлений? )) Фиолетово! Рекомендуете приобрести новы...
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Вячеслав Ермолаев
09:41
А что не так с меsh - системой? У меня два роутера giga-1010. Одни был куплен для квартиры другой для дачи. Когда на квартире перестали жить, поставил второй в баню.. Межу домом и баней метров 30.Осн...
Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
Евгений Бураков
09:36
Тайвань пусть у хуситов берут, так как они более безотказные.
FT: На Западе рассматривают возможность снятия с России финансовых ограничений
nukemall
09:35
И опять ритуальная пропагандонская хрюкота про "стрельбу на 50 и более километров" каковая возможна только "Эскалибуром" представляющим собой планирующий боеприпас ценой около 110 тысяч долларов за шт...
Украина получит первые немецкие самоходные гаубицы RCH 155 к апрелю 2025 года
yurymerkulov
09:26
Если данные статьи публикуются ради хайпа, то подскажу - проще выкладывать фотографию члена. Не надо ничего придумывать, а срача будет больше.
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
[RL]Max
09:20
Новый сокет точно не потребуется
Преемник настольного процессора Intel Nova Lake-S может получить название Razer Lake-S
AntonHT
09:17
Почему у Chimbal нет мозгов, Вася????
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
dimkahon
09:17
Ни слайдов, ни видео. Воображение - самая лучшая и мощная видеокарта в мире. И дров не надо!
Самые ожидаемые игры 2025 года (часть 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем