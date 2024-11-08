ЕС уже начал регулировать Google, и теперь они обращают внимание на Apple.

Apple оказалась под давлением со стороны Европейского союза (ЕС), который намерен наложить штрафы на компанию за антиконкурентную практику в своем магазине приложений App Store. Евросоюз принимает строгие меры против технологических гигантов, которые пытаются сохранить свое доминирующее положение. В соответствии с новым законом ЕС о цифровом маркетинге, Apple может столкнуться с самым крупным штрафом в истории компании.

Европейская комиссия считает, что Apple не предприняла необходимых шагов для корректировки политики App Store в соответствии с Законом о цифровых рынках. В частности, компания запретила разработчикам предлагать пользователям варианты приложений по более низким ценам за пределами App Store. Евросоюз приступил к преследованию Apple за нарушение закона с июня этого года.

Это не первый случай, когда ЕС преследует технологического гиганта. Ранее Google стал объектом регулирования ЕС из-за антиконкурентных практик.