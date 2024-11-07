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Советы по прохождению игры Graven в трех частях. Часть 1

Советы по прохождению игры Graven в трех частях. Часть 2

В пещере размораживаем лед, чтобы выловить синий кристалл. Несем его в печку. Возле печки применяем найденный ранее ржавый ключ. Дергаем рубильник. Поднимаемся на мостки к пульту с тремя рычагами. Дергаем левый – кристалл затянется в печь. Дергаем средний – откроется жаровня, в нее вставляем энергетический сосуд, валяющийся тут же на полу. Заходим к жаровне сзади и бьем током механизм. Дергаем правый рычаг – сосуд заряжен. Вынимаем его из жаровни и вставляем в крепление возле двери.

Проходим дальше и попадаем на первый этаж поместья. Здесь можно найти торфомет, для тех, кто не взял его в первом акте. В туалете берем ключ с черепом. Открываем им маленькую дверцу, которая ведет к ключу со змеей. Чтобы допрыгнуть до него – встаньте на бочку.

Дальше я пошел в кустарный лабиринт выполнять задание ребенка «Загадка лабиринта». В конце лабиринта забираем новое оружие – волшебный канделябр.

Возвращаемся в дом и ключом со змеей открываем холл, где нас ждут красные монахи. Тут же берем ключ в форме опоссума. Это ключ от дверей в холле первого этажа, за которыми лестница на второй этаж. В этом же холле на втором этаже видна фиолетовая завеса. Дальше добираемся до лифтов. Можно съездить на 1 этаж, выйти из дома и поднять мост рычагом.

Обходим поместье и за часовней берем четвертый цветок. Возвращаемся в дом, на лифте едем на 3 этаж, там берем ключ с черепом. Выходим на крышу и вставляем четвертый цветок в эту четвертую сигнальную жаровню.

Возвращаемся к лифтам. Один лифт надо отправить на 1 этаж, и запрыгнуть на крышу другого лифта. Так попадем на 4 этаж. Поднимаемся по лестницам в самый верх и забираем кольцо преодоления. Теперь мы сможем проходить сквозь фиолетовые завесы.

Возвращаемся на первый этаж в холл с платформами, где мы взяли ключ опоссума. Далее я опишу как попасть наверх: жмем на рычаг у входа, затем запрыгиваем на платформы и жмем на рычаг на колонне, затем ныряем в колодец и там жмем кнопку, после чего заходим под платформу и стреляем в знак на стене, потом внизу жмем кнопку, и в яме напротив жмем еще кнопку. Наверное, вы ничего не поняли из этого словесного описания, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому посмотрите в 14 серии эту последовательность воочию. В результате мы сможем подняться на второй этаж. Там нас будет ждать жуткое перо.

Выходим из поместья, миссия «Гудящий артефакт» окончена. Самое время вернуться к первой сигнальной жаровне в городе. Там стоит вдова и выдает квест «Дымовые сигналы».

Самое время пробежаться по всей карте и поджечь все четыре сигнальные жаровни. Вы же запомнили, где они находятся?) Первая - тут же в городе напротив вдовы. Вторая - напротив часовни над пристанью. Третья - в снежной роще слева. Кстати, теперь недалеко от третьей жаровни можете забрать камень бессмертия для посоха – он в башне с фиолетовой завесой. Четвертая – на крыше поместья. Быстренько их оббегаем, поджигаем и возвращаемся в город.

В городе идем направо через мост к фиолетовой завесе. Сразу за ней новое оружие – цеп. Лучше сразу вернуться в город, чтобы прокачать его у кузнеца.

Проходим дальше и попадаем в локацию «Главная башня». Начнется миссия «Свержение власти». Почти по прямой дороге топаем до финального босса второго акта в локации «Чучельный трон». Босса зовут Катафалк.

Одержав победу над Катафалком, смотрим ролик и телепортируемся в пустынный третий акт.

В пустыне первым нас встретит Потерявшийся духовидец. Начнется миссия «Песок и вода». Сейчас спойлер – этот духовидец является промежуточным боссом и скоро на нас нападает. Он говорит, что хочет попасть в город Верзифиир, но не говорит, что он собирается делать в городе. Этот «оборотень» просит нас разрушить три ведьмовских алтаря. Тогда он сможет проникнуть в город.

Дорога прямо заблокирована сиреневым овалом. Позже этот путь будет свободен. Идем в левую часть в локацию «Оазис магов». Пройдя немного вперед попадаем на такую развилку.

Направо проход скрыт завесой. Через такие завесы мы уже можем проходить, но дальше решетка, которая открывается квадратом на полу, который видно на скриншоте. Чтобы пройти дальше, на этот квадрат надо поставить тяжелую бочку, но ее нет поблизости. Бочка есть этажом выше этой развилки.

Вот она справа. Когда вы доберетесь до этого места, сможете ее сбросить и открыть проход. Но там ничего интересного нет – это лишь обратный путь из дворца, решетка открывается с другой стороны.

А пока идем в левый проход. Попадаем в локацию «Пасть барханов». Начнется миссия «Наследие мицеллийцев». Запутанная многоуровневая локация. Здесь нужно найти четыре символа (Изумрудный, Небесный, Алый, Пурпурный). Пурпурный легко не заметить – он на уступе прямо возле лифта.

Все эти символы надо вставить вот в эту колонну.

После установки всех символов на лифте спускаемся в область с одним из трех алтарей, которые просил разрушить старец в начале акта. Алтари разбиваются только посохом с зеленым камнем.

Если пройти далее, от этого алтаря есть спуск вниз, из которого выход только через комнату, закрытую ключом. Ключ внутри этих ящиков слева от двери. Его надо взять быстро, иначе вас раздавит пресс.

Вообще спускаться сюда не обязательно – дальше вы просто попадаете в локацию выше, куда можно попасть и другим путем. После уничтожения трех алтарей, квест «Наследие мицеллийцев» завершится.

На одном из нижних уровней есть две комнаты с ловушками. Скажу сразу – особого смысла стараться пройти их нет, они не ведут по сюжету, вы не получите там нового оружия. Они неоправданно сложные и не дают за их преодоление почти ничего ценного. Первая - комната с платформами, которые бьют по всей площади.

Пройдя ее, вы просто выйдете на второй этаж комнаты, где находится ключ от лифта. Туда мы легко пройдем другим путем. Из комнаты с ключом от лифта есть проход с колоннами над пропастью.

Здесь легко умереть, сорвавшись вниз. В конце вас ждет лишь алтарь и немного золота. Если не получается здесь пройти – можете смело пропустить эти места. Проходя по локации, вы будете включать много рычагов, которые будут поднимать то тут, то там грунт для прохода через пропасти. Вам попадается новое оружие - Узловатый посох. Мне оно не понравилось – по факту оружие ближнего боя, и стреляет недалеко вот такими завитушками.

Я остался верен арбалету. После уничтожения всех алтарей возвращаемся к развилке – запустится бой с Мистиком.

После победы завершится квест «Песок и вода» и мы автоматически телепортируемся в город. В Верзифиире можно получить задания. Епископ расскажет, что барьерами они защищались от духовидца, которого мы победили, и выдаст квест «Город в песке». Нужно включить три кристалла, чтобы они направили лучи на башню дворца. Тогда его ворота откроются.

Женщина в красном платье Рут выдаст квест «Нежные переливы». Суть в том, чтобы добраться до комнаты с подвешенными под потолком трубками и выстрелить в пять определенных трубок. Нужное место тут рядом. Достаточно свернуть за угол слева, где стоит Охотница на крыс с красной палкой в руках, и вы попадете в это место.

Пройдите чуть вперед и окажетесь в нужной комнате. Далее из этой комнаты выход ведет к началу третьего акта, к тем воротам, которые были перекрыты фиолетовым овалом.

Вернемся в музыкальную комнату. Я подписал цифрами в какие трубки надо стрелять и в какой последовательности.

Квест «Нежные переливы» завершится, а вы получите в награду Усиленное кольцо.

Возле большой лестницы вы найдете Камень стихий для посоха, но на мой взгляд пользы от него в бою никакой.

Для выполнения квеста Епископа нужно найти три шестеренки для первого механизма кристалла. Комнаты с механизмами легко определить – над дверью будет цветной витраж.

Второй механизм кристалла управляется блоком на крыше, который запустится от молнии.

Чтобы добраться до третьего механизма нужно взять ключ с черепом из засохшего колодца. После чего открыть дверь, ведущую к третьему механизму кристалла. Он включается рычагом рядом с ним.

На скриншоте вы можете наблюдать, как в башню светят все кристаллы.

На этом квест «Город в песке» завершится. Пробираемся в замок. Начнется квест «Пышное богохульство». Во дворце мы откроем множество путей, ведущих обратно в город. Поднявшись на лифте, вверх забираем жуткое перо для апгрейда оружия.

Спускаемся вниз. Квест «Пышное богохульство» завершится перед пропастью. Прыгаем вниз, попадаем в локацию «Эксгумация». Начнется квест «Новое на руинах старого». Проходим по камням чуть дальше до колодца с рычагом и этот квест сам завершится.

Падаем вниз. Начнется битва с финальным боссом всей игры – Созданным.

После титров вы телепортируетесь в Верзифиир. Теперь в центре каждого города появился посох телепортации, так что вы можете вернуться в предыдущие локации. Например, нужно вернуться в Краксфирт и забрать Птичье кольцо. В эту комнату можно попасть только имея кольцо преодоления из второго акта.

На этом все. Надеюсь мои советы помогут вам насладиться игрой, а не бросить ее в самом начале.

Я записал видеопрохождение и отметил под каждым видео таймкоды с местонахождением ключевых предметов в игре.

https://www.youtube.com/watch?v=g7TbNgLklYA&list=PLjwiCrrC9m68pqwIiGg2dV8_1gbeOPWjg



