Это превышает ожидания Уолл-стрит в 94,58 млрд долларов. Причем все категории продуктов Apple, за исключением носимых устройств, увеличили свои продажи по сравнению с предыдущим кварталом.

Компания Apple опубликовала свои финансовые результаты за 4 квартал 2024 года, где был отмечен рекордный доход в размере 94,93 млрд долларов. Большое влияние на увеличение дохода оказали продажи iPhone, которые оказались выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Все категории продуктов Apple, за исключением носимых устройств, увеличили свои продажи по сравнению с предыдущим кварталом.

Самой прибыльной категорией продуктов Apple в этом квартале стал iPhone, который принес 46,22 млрд долларов дохода, что выше, чем 45,96 млрд долларов, полученных в 3 квартале 2024 года. Доля продаж iPhone составила 48,7% от общего дохода компании. Это означает, что продажи моделей iPhone 16 могут быть выше, чем у предыдущей модели iPhone 15.

Категория продуктов iPad также показала положительные результаты с доходом в размере 6,95 млрд долларов. Хотя это немного ниже, чем прошлый квартал, где доход составил 7 млрд долларов.

Единственной категорией продуктов, где был отрицательный рост, стали носимые устройства. Они принесли небольшую прибыль, которая не увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом.