Компания GameMax представила игровой корпус Vista COC, который отличается отсутствием стоек на передней и боковых панелях, обеспечивая панорамный обзор и привлекательный внешний вид

Компания GameMax представила новый игровой корпус Vista COC Gaming, который отличается инновационным дизайном и функциональностью для геймеров и энтузиастов. Корпус имеет среднюю высоту и оснащен несколькими RGB-вентиляторами, включая вентилятор на поддоне материнской платы. Особенностью этой модели является технология COC (C.O.C), которая обеспечивает улучшенное охлаждение.

Vista COC создает панорамный вид благодаря отсутствию стоек на передней и боковых панелях, что позволяет полностью насладиться красивым интерьером. Корпус также имеет полностью прозрачные переднюю и боковые панели, что добавляет эстетическое привлекательность.

Основное преимущество Vista COC заключается в технологии COC, которая специально разработана для улучшения производительности охлаждения. Встроенный 120-мм вентилятор на лотке материнской платы работает совместно с другими предустановленными вентиляторами, обеспечивая эффективную систему охлаждения. Он обдувает материнскую плату в зоне процессора с обратной стороны платы.

Корпус Vista COC Gaming от GameMax предлагает геймерам и энтузиастам не только эффективное охлаждение, но и современный дизайн. Кроме того, различные режимы RGB-подсветки добавляют эффектности и создают уникальную атмосферу.

