Сотрудники Samsung Electronics считают, что полупроводниковое подразделение компании находится в кризисе. Они связывают это с неэффективным управлением и растущей конкуренцией. Сотрудники утверждают, что руководители компании сосредоточены на краткосрочных целях, вместо того чтобы разрабатывать долгосрочные стратегии.

Результаты Samsung на рынках также не оправдали ожиданий. Компания публично извинилась за сокращение своего бизнеса, что говорит о неудовлетворительном положении Samsung в отрасли. Недавний опрос, проведенный ютубером, который работает в Qualcomm и является бывшим сотрудником Samsung, подтвердил наличие кризиса в компании. В опросе приняли участие 24 нынешних и 7 бывших сотрудников, которые указали на растущую конкуренцию и неэффективные бизнес-решения Samsung как причины кризиса.

Сотрудники также выразили свое недовольство компенсационными пакетами, которые они считают несправедливыми. Они считают, что компания должна предоставлять больше вознаграждений и стимулов для сотрудников, чтобы повысить их мотивацию и привлекательность. Также отмечается, что сотрудники считают действия руководства компании недостаточно прозрачными и необъективными. Они указывают на отсутствие четкой коммуникации и принятия решений в компании, что усиливает ощущение кризиса.