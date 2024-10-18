Samsung работает над новой функцией искусственного интеллекта, которая позволит пользователям использовать свои телефоны без необходимости заходить в меню настроек. Компания продолжает усовершенствовать свои устройства и внедрять агрессивный подход к Galaxy AI. С помощью искусственного интеллекта Samsung улучшила возможности персонализации, камеры и многозадачности. Теперь компания стремится изменить взаимодействие пользователей с настройками.
По информации от ET NEWS, Samsung разрабатывает новый искусственный интеллект, который позволит пользователям избежать постоянного обращения к меню настроек для внесения изменений. С помощью этой функции пользователи смогут контролировать настройки своих телефонов, не тратя время на переходы и поиски нужных опций. Доклад подчеркивает, что Samsung планирует внедрить эту функцию искусственного интеллекта, чтобы упростить использование устройств.
Samsung работает над новой функцией искусственного интеллекта, которая позволит пользователям использовать свои телефоны без необходимости заходить в меню настроек. Компания продолжает усовершенствовать свои устройства и внедрять агрессивный подход к Galaxy AI. С помощью искусственного интеллекта Samsung улучшила возможности персонализации, камеры и многозадачности. Теперь компания стремится изменить взаимодействие пользователей с настройками.