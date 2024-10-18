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ddr22
Samsung создаст новый ИИ, который позволит использовать свои телефоны без меню настроек
Благодаря этому нововведению, взаимодействие пользователей с телефонами Samsung изменится.

Samsung работает над новой функцией искусственного интеллекта, которая позволит пользователям использовать свои телефоны без необходимости заходить в меню настроек. Компания продолжает усовершенствовать свои устройства и внедрять агрессивный подход к Galaxy AI. С помощью искусственного интеллекта Samsung улучшила возможности персонализации, камеры и многозадачности. Теперь компания стремится изменить взаимодействие пользователей с настройками.
По информации от ET NEWS, Samsung разрабатывает новый искусственный интеллект, который позволит пользователям избежать постоянного обращения к меню настроек для внесения изменений. С помощью этой функции пользователи смогут контролировать настройки своих телефонов, не тратя время на переходы и поиски нужных опций. Доклад подчеркивает, что Samsung планирует внедрить эту функцию искусственного интеллекта, чтобы упростить использование устройств.

#samsung
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