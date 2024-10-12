Вместо этого планируется выпускать новые продукты тогда, когда они будут готовы.

По последним данным, Apple может изменить свой подход к ежегодному выпуску аппаратного и программного обеспечения. Компания, возможно, решила отказаться от такого регулярного цикла в пользу нерегулярных релизов. Одна из основных причин этого шага - стремление сделать продукты Apple более стабильными и безошибочными. Аналитик в своем отчете подчеркнул, что компания может перейти к поэтапному выпуску обновлений как аппаратного, так и программного обеспечения.



Главной целью такого изменения подхода является улучшение качества продуктов Apple. Вместо того чтобы торопиться выпустить новую версию каждый год, компания, вероятно, будет сконцентрироваться на выпуске отполированных и безошибочных продуктов. Это позволит пользователям получать более стабильные и надежные обновления, не беспокоясь о возможных ошибках и сбоях в работе приложений и устройств.



