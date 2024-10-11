В третьем квартале 2024 года мировые поставки персональных компьютеров (ПК) снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, особенно пострадала компания Apple.

В третьем квартале 2024 года общие мировые поставки персональных компьютеров (ПК) снизились на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым сильно пострадавшим производителем оказалась компания Apple. Несмотря на это, ожидается, что спрос на аппаратное обеспечение искусственного интеллекта приведет к росту продаж.

В третьем квартале 2024 года общий объем поставок ПК составил 68,8 миллиона, в то время как в третьем квартале 2023 года этот показатель был равен 70,5 миллиона.

Производители ПК, такие как Lenovo, HP и Dell, сохранили свою долю рынка, которая остается самой высокой среди всех компаний. Однако доля Dell Technologies снизилась на 4%, что привело к сокращению доли компании на рынке до менее 10%. В то же время, HP увеличила свою долю на 0,5%, а Lenovo - на 1,2%.

