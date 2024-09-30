Накопители GENUINE G560 Gen5 обладают высокой производительностью и эстетичным внешним видом.

Компания KLEVV представила две новые серии твердотельных накопителей - GENUINE G560 Gen5 и CRAS C715 Gen3. Накопители GENUINE G560 Gen5 предназначены для сегмента high-end, а CRAS C715 Gen3 - для бюджетных компьютеров.

SSD-накопитель KLEVV GENUINE G560 Gen5 является моделью NVMe для слотов M.2. Он обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 14 000 МБ/с и 12 000 МБ/с соответственно.

SSD также может достигать скорости в тесте 4K IOPS до 1400K. Накопитель рассчитан на срок службы до 3 000 ТБВ, обеспечивая надежность и долговечность на протяжении нескольких лет. SSD поддерживает новейшую технологию Microsoft DirectStorage, сокращая время загрузки игр и уменьшая нагрузку на процессор.

Твердотельный накопитель CRAS C715 Gen3 является моделью PCI-E Gen 3x4 для бюджетных компьютеров. Он обеспечивает скорость последовательного чтения/записи до 3 200 МБ/с и оснащен технологией динамического кэширования SLC и чипами 3D NAND. SSD также оснащен системой LPDC ECC (Error Code Correction) Engine для обеспечения целостности данных и долговечности. CRAS C715 доступен в различных объемах - от 256 ГБ до 1 ТБ и идеально подходит для компактных ПК.

Оба накопителя KLEVV GENUINE G560 Gen5.0 и CRAS C715 выпускаются с 5-летней ограниченной гарантией. В комплект также входит программное обеспечение Acronis True Image 2023 для выполнения операций резервного копирования и защиты данных.