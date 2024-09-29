Google анонсировала новую серию смартфонов Pixel 9, которые появились в начале этого года. Однако они все еще работают под управлением прошлогоднего программного обеспечения. В настоящее время Google выпустила несколько предварительных версий для разработчиков, но не сообщила, когда пользователи могут ожидать выхода Android 15 для Pixel 9 и более старых устройств. Теперь появилась информация о том, что Android 15 будет доступен для устройств Pixel 9 и старше с 15 октября. Новая версия операционной системы принесет несколько новых функций и изменений, особенно для новых моделей Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro. Android 15 также будет поддерживать старые модели, начиная с Pixel 6 и заканчивая последней линейкой Pixel 9.

В начале этого месяца Google выпустила Android 15 AOSP, но финальное обновление ожидается только в октябре. Предполагается, что 15 октября будет датой выпуска Android 15 для всех совместимых телефонов Pixel, хотя это может быть изменено, если в системе будут найдены неустраненные ошибки. Ожидается, что обновление будет стабильным, так как Google, вероятно, захочет устранить все проблемы, прежде чем выпустить его через два месяца после представления Pixel 9. Android 15 привнесет новые визуальные изменения и улучшения под капотом, чтобы конкурировать с последним обновлением iOS 18 от Apple. Кроме того, обновление будет особенно полезным для новых моделей Pixel 9 и Pixel 9 Pro, так как они будут иметь многочисленные функции Gemini, представленные на конференции I/O в начале этого года.



