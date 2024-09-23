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ddr22
Информация о новой линейке процессоров Intel Arrow Lake-HX для ноутбуков утекла в сеть
Флагманский процессор для ноутбуков Core Ultra 9 285HX будет иметь 24 ядра и частоту до 5,5 ГГц.

Intel собирается выпустить мобильные процессоры Arrow Lake-HX для игровых ноутбуков, предлагая до 24 ядер и 5,5 ГГц с флагманом Core Ultra 9 285HX В последних подробностях SKU, предоставленных @jaykihn0, видно, как будет выглядеть линейка ноутбуков Intel следующего поколения «HX». В линейку войдут как минимум шесть процессоров Core Ultra 200 SKU, все они будут представлены в линейке Arrow Lake-HX и будут иметь такую же матрицу, как и настольные SKU. 

Шесть процессоров Intel Arrow Lake-HX включают в себя Core Ultra 9 285HX, Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 7 265HX, Core Ultra 7 255HX, Core Ultra 5 245HX и Core Ultra 5 235HX. Каждый SKU будет иметь как минимум две конфигурации, которые в основном будут отличаться тактовыми частотами.

Флагманом станет Intel Core Ultra 9 285HX с 8 P-ядрами на базе архитектуры Lion Cove и 16 E-ядрами на базе архитектуры Skymont, что в сумме составит 24 ядра и 24 потока. Базовая частота чипа составит 2,8 ГГц для ядер P и 2,1 ГГц для ядер E, а максимальная частота ускорения - 5,5 ГГц для ядер P и 4,6 ГГц для ядер E. Максимальная тактовая частота всех ядер P составляет 5,2 ГГц, а также вы получаете iGPU с 64 ЕС и тактовой частотой 2,0 ГГц. Core Ultra 9 275HX отличается только тактовыми частотами: у P-ядер они на 100 МГц ниже.

Далее следует процессор Intel Core Ultra 7 265HX, который представляет собой 8 P-Core и 12 E-Core SKU, предлагающий 20 ядер и 20 потоков, с базовой тактовой частотой 2,6 ГГц для P-Core и 2,3 ГГц для E-Core, а максимальная тактовая частота ускорения составляет 5,3 ГГц для P-Core и 4,6 ГГц для E-Core. Максимальный разгон всех ядер у P-Core составляет 5,1 ГГц. Core Ultra 7 255HX будет иметь на 100 МГц более низкую частоту разгона как для P-ядер, так и для E-ядер.

Наконец, есть Intel Core Ultra 5 245HX, который предложит 6 P-Core и 8 E-Core в конфигурации с 14 ядрами и 14 потоками. Этот чип будет работать на базовой частоте 3,1 ГГц для P-ядер и 2,6 ГГц для E-ядер, в то время как максимальная частота форсирования составит 5,1 ГГц для P-ядер и 4,50 ГГц для E-ядер. Максимальная частота форсирования всех ядер составляет 5,0 ГГц. Core Ultra 5 235HX будет иметь ту же конфигурацию ядер, но базовая частота P-ядер будет снижена до 2,9 ГГц.

Ранее Intel уже подтверждала, что процессоры Arrow Lake, масштабируемые от настольных компьютеров до ноутбуков, появятся в 4 квартале 2024 года.


#core ultra 9 285hx
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В сети появилось больше информации о следующих процессорах Intel Arrow Lake-HX
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