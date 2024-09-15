Весь персонал издательства Annapurna Interactive уволился после неудачных переговоров с владельцем компании.

Весь персонал компании Annapurna Interactive, издателя множества знаменитых игр, включая известную кошачью игру Stray, как сообщается, уволился в этом месяце после спора с владельцем. Согласно новому сообщению Bloomberg, президент издательства Натан Гэри и его команда вели переговоры с владельцем Annapurna Меганом Эллисоном о выделении подразделения видеоигр в самостоятельную компанию. Переговоры закончились, когда Эллисон отказалась от участия в них, что побудило Гэри и еще одного руководителя уйти в отставку. Вскоре за ними последовали и остальные сотрудники.

В заявлении, предоставленном Bloomberg, Эллисон подтвердил, что приоритетом Annapurna является продолжение поддержки своих партнеров-разработчиков и издателей во время этого переходного периода. Компания также намерена расширять свое присутствие в интерактивном пространстве, продолжая искать новые возможности.

Команды разработчиков, сотрудничающие с Annapurna Interactive, очевидно, пытаются понять, что все это значит для будущих проектов. Новый президент Гектор Санчес, один из основателей издательства, которого вернули в прошлом месяце, сообщил разработчикам, что все контракты будут соблюдены, а персонал заменен.

Annapurna Interactive предоставляет партнерам различные услуги, включая финансирование, контроль качества, локализацию и маркетинг, поэтому вполне понятно замешательство разработчиков, чьи проекты могут так и не увидеть свет в случае закрытия издательства. Среди успешных игр, изданных компанией, - вышеупомянутые Stray, Cocoon, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch и многие другие.