Она предлагает значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью Z790 Taichi, которая поддерживала только до 7200+ МТ/с

Материнская плата ASRock Z890 Taichi предлагает поддержку памяти DDR5 со скоростью до 9200 МТ/с в режиме разгона. Это является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью Z790 Taichi, которая поддерживала до 7200+ МТ/с в режиме разгона. ASRock Z890 Taichi также предлагает поддержку разных конфигураций памяти, включая одноканальные и двухканальные модули памяти.

Фотография, опубликованная @momomo_us, показывает поддержку конфигурации памяти для ASRock Z890 Taichi. На фотографии указано, что материнская плата поддерживает скорость памяти 5600 МТ/с в 1 DIMM на канал для одноканальных и двухканальных модулей памяти, а для одноранговой памяти поддержка достигает 9200+ МТ/с в режиме разгона.

ASRock Z890 Taichi также будет поддерживать процессоры Arrow Lake от Intel. Материнская плата будет оснащена профилем Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x, который позволяет памяти достигать заявленных тактовых частот без проблем. Дополнительно к этому, ASRock предлагает механизм Hyper BCLK на своей материнской плате Taichi, который должен позволять разгон без блокировки (Non-K OC). Однако ASRock должна получить одобрение от Intel для этой функции.

ASUS и Gigabyte также готовят свои материнские платы на базе чипсета Z890. ASUS и Gigabyte зарегистрировали свои платы в Евразийской экономической комиссии (EEC). Это означает, что в ближайшее время компании представят свои продукты на рынке.