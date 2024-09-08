Новая память предназначена для использования в системах искусственного интеллекта и имеет пропускную способность 1,2 ТБ/с и скорость передачи данных 9,2 Гбит/с

Компания Micron начала продажи памяти HBM3E емкостью до 36 ГБ в дизайне 12-Hi. Она уже представлена на пробу партнерам, таким как NVIDIA, и готова к производству. Micron HBM3E 12-high обеспечивает значительно более низкое энергопотребление по сравнению с конкурентами и имеет емкость в 50% больше, что позволяет запускать на одном процессоре более крупные модели искусственного интеллекта.

Благодаря превосходной производительности и масштабируемости, память HBM3E 12-high может эффективно обрабатывать растущие рабочие нагрузки и обеспечивать молниеносный доступ к данным для ускорителей, суперкомпьютеров и центров обработки данных. Кроме того, она имеет полностью программируемый MBIST, который повышает надежность системы и ускоряет проверку.

Micron уже поставляет готовые к производству модули HBM3E 12-high ключевым отраслевым партнерам для квалификации в экосистеме искусственного интеллекта.



