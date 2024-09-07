Он отметил, что с каждым десятилетием в индустрии возникает новая технологическая волна, и последняя связана с чипами искусственного интеллекта.

Вице-президент компании TSMC, доктор Мин Цао, утверждает, что спрос на чипы с искусственным интеллектом приведет к значительному росту доходов от производства полупроводников в ближайшие годы. Он предсказывает, что в 2030 году доходы от мировой полупроводниковой промышленности могут достигнуть 1 трлн долларов. Доктор Цао подчеркивает, что чипы для высокопроизводительных вычислений (HPC) будут стимулировать спрос на продукты искусственного интеллекта. Он отмечает, что усовершенствованная упаковка, логическая технология и память являются ключевыми технологиями, необходимыми для создания таких чипов.

Цао также отмечает, что полупроводниковая индустрия является основой современной жизни, поскольку чипы используются во многих областях, включая автомобили, медицинские устройства, коммуникации 5G, искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.



По прогнозам доктора Цао, если в 2024 году доходы компании TSMC составят 600 миллиардов долларов, то к 2030 году объем рынка полупроводников может вырасти до 1 трлн долларов. Он полагает, что на высокопроизводительные вычислительные продукты, включая чипы искусственного интеллекта, в 2030 году будет приходиться 40% доходов полупроводниковой промышленности.