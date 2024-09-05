RTX 5080 будет иметь мощность 400 Вт, что на 80 Вт больше, чем RTX 4080

Согласно утечке информации от источника с ником Kopite7kimi, графические процессоры следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell", такие как RTX 5090 и RTX 5080, будут потреблять больше энергии, чем предыдущая линейка RTX 40. Утекшие данные указывают, что мощность графического процессора RTX 5090 составит 600 Вт, в то время как RTX 5080 будет потреблять 400 Вт. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущей серией.

Также утечка информации включает данные о других моделях. RTX 5070, по данным Kopite7kimi, будет иметь потребляемую мощность более 220 Вт. По сравнению с RTX 4070 и RTX 4070 SUPER, которые имеют показатель TDP 200/220 Вт, это означает увеличение показателя TDP на 13-15%. Рейтинг TDP, однако, не отражает реальное энергопотребление в игровых сценариях, и некоторые видеокарты могут потреблять гораздо меньше энергии, чем их номинальный TDP.

В связи с таким значительным увеличением потребления энергии можно ожидать, что новые графические процессоры поколения GeForce RTX 50 "Blackwell" будут более энергоемкими, требуя более мощных блоков питания для оптимальной работы. Производители блоков питания, такие как Seasonic и Cooler Master, уже указали на более высокие показатели TDP для этих графических процессоров.



