Санкции США, наложенные на Китай, привели к значительному развитию китайского полупроводникового рынка, и он скоро может стать глобально конкурентоспособным.

Развитие китайских полупроводниковых рынков было подтолкнуто санкциями со стороны США и страна теперь оказалась всего на три года позади TSMC в достижении эквивалентности полупроводников. Компания Huawei стала ярким примером, продолжая развиваться несмотря на попытки американских санкций. В докладе Nikkei Asia эксперт по полупроводникам Хирохару Шимизу продемонстрировал сравнение двух чипов - одного производства TSMC и другого от китайской компании SMIC.

Чипы показали схожие характеристики, хотя SMIC имела более низкий техпроцесс. Благодаря эффективному дизайну в сотрудничестве с HiSilcion, SMIC сумела сократить разрыв в производительности. Китайская полупроводниковая промышленность уже производит более трети мирового оборудования для производства микросхем, и страна продолжает расширять свои возможности массового производства.

Хотя существуют слухи о прорыве SMIC в 5-нм техпроцессе без использования оборудования DUV, у компании все еще есть проблемы с выходом продукции и высокими ценами. С ростом китайских рынков, Китай все ближе к достижению статуса эквивалентного Тайваню в мире полупроводников.