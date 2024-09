Ремастеры будут выпущены в цифровом виде для ПК через Steam, PlayStation 5 и Xbox Series S|X 8 октября.

Во время выставки «Назад в Хогвартс 2024» Warner Bros. Games анонсировала LEGO Harry Potter Collection, ремастер игр LEGO Harry Potter 2010 года: Years 1-4 и 2011 года Lego Harry Potter: Years 5-7. По цене $39.99, она будет включать в себя обе игры, а также два DLC: Пакет персонажей с Годриком Гриффиндором, Гарри (Йольский бал), Хельгой Хаффлпафф, Локхартом (Смирительная рубашка), Луной (Львиная голова), Пивзом, Гермионой (Розовое платье), Роном Уизли (Упырь), Ровеной Рейвенкло и Салазаром Слизерином, а также Пакет заклинаний с Кантисом, Денсагео, Даклифорами, Мелофорами и Тентаклифорами.

Игра поступит в продажу 8 октября в цифровом виде для ПК через Steam, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. LEGO Harry Potter: Years 1-4» основана на первых четырех фильмах - „Гарри Поттер и колдовской камень“, „Гарри Поттер и Тайная комната“, „Гарри Поттер и узник Азкабана“ и „Гарри Поттер и кубок огня“ - и позволяет фанатам пережить первые четыре года обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс в полной LEGO-форме.

LEGO Harry Potter: Years 5-7 перенесет игроков в четыре заключительных фильма - «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти», части 1 и 2, - и позволит им пережить последние годы обучения Гарри в Хогвартсе и его битву с Лордом Волдемортом в окончательной борьбе со злом. В ремастированной версии LEGO Harry Potter Collection, разработанной Double Eleven, игроков ждут такие улучшения, как 60 FPS, родное разрешение 4K, тактильная отдача для контроллера DualSense и карты теней высокого разрешения.



Во время выставки Back to Hogwarts Showcase Warner Bros. Games также представила новый трейлер игры Harry Potter: Quidditch Champions, которая выходит завтра на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam и Epic Games Store), а версия для Nintendo Switch появится позже в этом году. Обычная цена игры составляет $29,99, но участники программы PlayStation Plus, которые выкупят ее для своей библиотеки в период с 3 по 30 сентября, смогут получить ее бесплатно.