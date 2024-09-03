Ранее игроки могли использовать только неофициальные моды, но теперь появятся инструменты для создания более качественных модов, доступных и на консолях.

Обновление 7 для Baldur's Gate 3 будет выпущено в первую неделю сентября и будет включать несколько значительных изменений. Одним из главных нововведений будет официальная поддержка модов, которая ранее была доступна только для ПК-версии игры. Теперь игроки смогут создавать и использовать более качественные модификации, а в будущем они станут доступны и на консолях. Генеральный директор Larian, Свен Винке, заявил, что их цель - создать кросс-платформенную поддержку моддинга, но консольная версия обновления придет немного позже, чтобы пройти все необходимые проверки.

Ожидается, что одним из самых интересных изменений будет включение кинематографических роликов с злыми концовками для каждого персонажа Origin. Однако поступили сообщения о недовольстве некоторых бета-тестеров новыми концовками, особенно с персонажем Вайлом, которому, по их мнению, не было уделено достаточно внимания в сравнении с Астарионом.