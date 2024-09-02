Компания BioWare продолжает представлять новые подробности об игре Dragon Age The Veilguard

BioWare продолжает делиться информацией о новой игре Dragon Age The Veilguard, опубликовав несколько новых скриншотов. Во время ответов в Discord, разработчики раскрыли некоторые детали игры.

Игроки смогут сохранять созданных персонажей, чтобы не начинать с нуля каждый раз. Трансмогрификация будет присутствовать не только для брони, но и для обычной одежды, позволяя игрокам носить различные наряды.

Карта, цифры урона, полоски здоровья и другие элементы игрового интерфейса могут быть отключены для большей погруженности. В игре представлены компаньоны разного возраста, с собственными сюжетными линиями и испытаниями.

Романтические отношения доступны только среди компаньонов, и игроки смогут дарить им подарки, которые будут отображаться в их комнатах. Исследование различных обширных территорий, таких как Перекресток, Арлатанский лес и Хоссбергские болота, также будет возможно.

Некоторые квесты могут завершиться в зависимости от развития сюжета и выбора игрока, и игрок будет предупрежден заранее. Компаньоны не собираются вместе механически, а их взаимодействие зависит от выбора игрока, включая дружбу, соперничество и романтические отношения.

Dragon Age The Veilguard выйдет через два месяца, и в ближайшее время ожидается больше информации от разработчиков.