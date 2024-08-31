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ddr22
AMD EPYC 9755 Turin Zen 5 CPU с 128 ядрами вдвое быстрее EPYC 9754 Bergamo Zen 4C CPU с 128 ядрами
Процессоры AMD EPYC Turin 5-го поколения, такие как флагманский модель EPYC 9755 с 128 ядрами, обеспечивают более чем двукратный прирост производительности по сравнению с моделью Bergamo 4C с таким же количеством ядер.

AMD представила свои новые процессоры пятого поколения Turin, включая флагманский чип EPYC 9755 с 128 ядрами. Согласно проведенным бенчмаркам, Turin значительно превосходит предыдущий Bergamo по производительности, несмотря на одинаковое количество ядер. Turin базируется на архитектуре Zen 5 и предлагает увеличение количества ядер и потоков на 33% и тактовой частоты на 11% по сравнению с Bergamo. Также Turin имеет значительно больший объем кэш-памяти.

В проведенных бенчмарках процессоры были протестированы с использованием приложения 7-Zip. EPYC 9755 Turin достиг максимального результата 346 000 КБ/с в тестах на сжатие и 4 445 КБ/с в тестах на декомпрессию. В то время как EPYC 9754 Bergamo достиг максимального результата 171 000 КБ/с в тестах на сжатие и 2 221 КБ/с в тестах на декомпрессию. Это демонстрирует более чем двукратное превосходство Turin над Bergamo в этих тестах.

AMD планирует выпустить процессоры Turin 10 октября, и ожидается множество сравнений с предыдущими моделями и конкурентами, включая новые процессоры Xeon от Intel. Процессоры Xeon 6 "6900P" от Intel будут предлагать до 128 ядер, а также варианты с более высокой плотностью ядер (до 288) будут представлены в 2025 году.

#amd epyc 9755 turin
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