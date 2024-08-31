MSI выпустила новую версию BIOS для материнских плат AM5, позволяющую установить режим 105 Вт TDP для процессоров AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X.

MSI выпустила обновленную версию BIOS AM5, которая позволяет пользователям выбирать режим TDP 105 Вт для процессоров AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Новая версия BIOS позволяет установить TDP на 105 Вт и обеспечивает повышение производительности этих двух процессоров Zen 5. Тестирование показало, что прирост многопоточной производительности может достигать до 13%, а также наблюдается улучшение в играх.

Обновленный BIOS основан на прошивке AGESA 1.2.0.1 и доступен для материнских плат серии 600 AM5 от MSI, включая модели MEG X670 GODLIKE, MEG X670 ACE, MPG X670E CARBON WIFI, и другие. В ближайшие недели обновление BIOS AGESA 1.2.0.1 с функцией 105W TDP будет доступно для всех материнских плат серии 600 AM5 от MSI, и весь стек материнских плат серии 800 AM5 будет иметь эту функцию по умолчанию.

Новая функция TDP 105 Вт включается в пробной версии BIOS, и официальная реализация ожидается в обновлении BIOS AGESA 1.2.0.2 в конце сентября. MSI стала первым производителем материнских плат, которые поддерживают новую функцию BIOS от AMD до ее официального запуска. Помимо этого, в BIOS материнских плат AM5 есть другие эксклюзивные функции MSI, такие как "Memory Try It" и "PBO Enhanced".

Выбор режима TDP 105 Вт лишает процессоры Zen 5 некоторых преимуществ, связанных с энергоэффективностью, но позволяет достичь более высокой производительности без необходимости ручной настройки. Для тех, кто предпочитает более низкое энергопотребление, режим 65 Вт будет установлен по умолчанию. Более дорогие модели процессоров Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X уже имеют более высокий TDP, а также есть вероятность, что Ryzen 9 9900X также получит аналогичное повышение TDP в будущем через обновление BIOS.