Intel сообщает, что их процессоры нового поколения Xeon 6 обеспечивают высокую производительность в области искусственного интеллекта.

Компания Intel представила первые данные о производительности своих процессоров нового поколения Xeon 6, утверждая, что они обеспечивают значительный прирост производительности в области искусственного интеллекта по сравнению с предыдущими моделями. Новые процессоры Xeon 6900P Granite Rapids-AP будут запущены в сентябре.

В сравнении с процессорами пятого поколения Xeon, известными как Emerald Rapids, процессоры Xeon 6 могут достичь 1,9-кратного прироста производительности в области искусственного интеллекта. Более того, производительность процессоров Xeon 6 в 17 раз превышает производительность процессоров третьего поколения Xeon серии Cascade Lake.

Тесты MLPerf Inference v4.1 показали, что процессоры Xeon 6 достигают примерно в 1,9 раза более высокой производительности в области искусственного интеллекта по сравнению с процессорами третьего поколения. В различных бенчмарках, таких как ResNet50, RetinaNet, 3DUNet, BERT, DLRM v2 и GPT-J, процессоры Xeon 6980P показали высокую производительность. В BERT они превзошли процессоры третьего поколения в 17 раз, а в ResNet50 – до 15 раз.

Корпоративный вице-президент Intel и генеральный менеджер подразделения Data Center and AI Software, Паллави Махаджан, отметил, что инвестиции и ресурсы, которые компания вкладывает в разработку процессоров, играют решающую роль в увеличении производительности в области искусственного интеллекта.

Процессоры Xeon 6 имеют различные конфигурации и ядра, начиная от 72 ядер и 144 потоков до 128 ядер и 256 потоков. Intel планирует представить более подробную информацию о новых процессорах Xeon 6 во время официального мероприятия, которое состоится в сентябре.