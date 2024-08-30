Эти решения будут использоваться в сфере искусственного интеллекта.

SK Hynix планирует разработать модули памяти CXL 2.0 объемом 96 ГБ и 128 ГБ на базе DDR5 в следующем году. Эти решения CXL будут предназначены для сегмента искусственного интеллекта, особенно для "требовательных к памяти" типа LLM. Технология CXL (Compute Express Link) является протоколом межсоединений, который позволяет быстрее передавать данные между процессором и ускорителями, такими как графические процессоры.

Протокол CXL отличается от обычных интерфейсов PCIe тем, что позволяет графическим процессорам напрямую обращаться к системной памяти, что значительно повышает производительность. Это особенно важно для обработки больших моделей искусственного интеллекта, так как современные технологии работы с памятью не могут обеспечить необходимую мощность. Компания SK Hynix сотрудничает с другими производителями для разработки решений на базе CXL для памяти.



Слухи говорят, что Samsung представит свой модуль памяти CXL 2.0 объемом 256 ГБ в этом году, что может дать более четкое представление о возможностях этой технологии.