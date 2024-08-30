Одна из возможных причин этого может быть скорый выход iPhone 16

Продажи нового Galaxy Z Fold 6 оказались очень низкими по сравнению с предыдущей моделью Z Fold 5. Один из возможных факторов, который может объяснить данную ситуацию, это скорый выход нового iPhone 16.

Несмотря на то, что Samsung является первопроходцем в области складных устройств, его способность развиваться и внедрять инновационные технологии в этой области была недавно подвергнута сомнению. Многие пользователи и энтузиасты считают, что новая модель Z Fold 6 уступает как конкурентам, так и предыдущему поколению. Данные о глобальных продажах подтвердили, что новая модель не произвела должного впечатления, особенно в сравнении с предыдущей версией.



Несмотря на значительные обновления, такие как использование искусственного интеллекта и более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy Z Fold 6 не смог заинтересовать широкую аудиторию. По предварительным данным, за первые две недели было продано всего 270 000 экземпляров Z Fold 6 по всему миру, что является значительно меньшим числом по сравнению с предыдущей моделью.



Возможно, одной из причин низких продаж является ожидание запуска iPhone 16. Люди, планирующие обновить свои устройства, могут предпочесть перейти на новую модель iPhone, которая, как ожидается, будет иметь множество инноваций в области искусственного интеллекта. Это может быть причиной того, что Galaxy Z Fold 6 не смог привлечь достаточное число покупателей.